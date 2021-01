Embaixador Alex Saab já está em prisão domiciliária

25/01/2021 22:06 - Modificado em 25/01/2021 22:06

O embaixador suplente da Venezuela na OUA, Alex Saab, já saiu da prisão de Terra Boa, na ilha do Sal, onde se encontrava detido desde o dia 12 junho. Saiu da prisão por volta das 18 horas para ficar em regime de prisão domiciliária, conforme decisão do Tribunal da Relação do Barlavento (TRB).

O embaixador vai ficar numa residência que já vinha sendo preparada para o efeito. A segurança vai ser mantida por elementos do Corpo de Intervenção da PN e também por elementos de segurança privada.

Com a saída de Saab da prisão chega ao fim a novela que se desenrolava desde quinta-feira, quando o TRB, respondendo a uma promoção da PGR, decidiu mudar a medida de coação do detido. Só que Alex Saab só teve autorização para sair da prisão quatro dias depois.

Entre muitas teorias da conspiração a defesa receava “alguma manobra” para impedir o cumprimento da decisão judicial ou mesmo o sequestro do seu cliente “ao reconhecer estar insatisfeito pelo não cumprimento do acórdão, três dias depois da deliberação” devido ao facto, que considerou “estranho” de a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional, na ilha do Sal, “dizerem que ainda não receberam a notificação do TRB.” Por outro lado, fontes ligadas à segurança nacional disseram ao NN, em entrevista não gravada, que “se tratou apenas de cumprir os tramites legais e que se deve considerar que desde a decisão do TRB, que mandava colocar em prisão domiciliária imediatamente Alex Saab, houve pelo meio um feriado em São Vicente, seguido de um fim de semana.”