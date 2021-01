São Vicente: Utentes passam a marcar testes PCR via online

25/01/2021 20:28 - Modificado em 25/01/2021 20:28

A Delegacia de Saúde (DS) de São Vicente, anunciou esta segunda-feira, 25, que a marcação de testes PCR para efeitos de viagens ou por outras ordens, passam a ser feitas de forma online.

Através de uma nota, a DS da ilha, avançou que esta medida foi tomada por forma a evitar aglomerações de pessoas tanto no Centro de Estágio da FCF, como na Delegacia de Saúde, que já tinha recentemente alterado a mudança da realização dos testes rápidos para as suas instalações com o mesmo propósito.

Uma nova estratégia adoptada pela DS da ilha, para que a cada dia haja uma menor aglomeração do número de pessoas nas portas destas duas instalações, evitando assim casos de covid-19, isto num momento que a ilha tem casos em todos as localidades.

Esta nova decisão entra em vigor a partir desta terça-feira, 26, sendo que os utentes que pretendem viajar ou por outras ordens, devem acessar o site https://agendamento.covid19.cv para fazer a marcação.