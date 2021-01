São Vicente com 12 pessoas internadas no HBS infetadas com Covid-19

25/01/2021 20:14 - Modificado em 25/01/2021 20:14

A ilha de São Vicente tem neste momento 12 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa (HBS) devido a Covid-19, sendo que seis estão fazendo oxigénio-terapia, mas que estão estáveis. Tanto estes como os restantes pacientes estão estáveis e a recuperar da doença, informação divulgada hoje pelo diretor nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

A situação na ilha, que hoje registou mais 20 casos de Covid-19, é neste momento, segundo Barreto, preocupante porque não há indícios de melhoramento na diminuição dos casos diários de covid-19. “A situação não está controlada em São Vicente” vincou.

O mesmo acontece com a cidade da Praia que contou hoje com mais 36 infetados, onde sustentou que a situação está “se complicando de dia para dia”, visto que as pessoas não estão cumprindo com as normas sanitárias. “As pessoas insistem em realizar festas, atividades lúdicas que em nada abonam para a contenção da propagação da doença”.

A nível nacional salientou ainda que há mais 16 pessoas internadas com covid-19, sendo 7 no Hospital Agostinho na cidade da Praia (2 em estado grave), também 7 no Hospital Santa Rita Vieira em Santiago Norte (3 em estado grave) e ainda 2 no Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo, que estão estáveis.