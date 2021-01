Covid-19: Cabo Verde registou mais 68 casos nas últimas 24 horas

25/01/2021 19:59 - Modificado em 25/01/2021 20:00

Cabo Verde registou mais 68 novos casos de covid-19, dos quais 36 na cidade da Praia, e aumentou para 13.557 o total de infeções no país desde 19 de março de 2020, informou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado o Ministério da Saúde dá conta que os laboratórios de virologia do país analisaram 751 amostras, das quais 68 deram resultado positivo, sendo 36 na cidade da Praia, que volta a ser o principal foco de infeções de covid-19 no país, com 271 casos ativos.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados casos nos municípios de São Salvador do Mundo (1), São Miguel (1) e Santa Cruz (1).

São Vicente reportou mais 20 infetados nas últimas 24 horas, passando a ter 251 casos ativos da doença, sendo que os outros 9 casos foram diagnosticados na ilha do Maio, que tem neste momento 18 casos ativos.

O Ministério da Saúde informou ainda que nas últimas 24 horas 41 pessoas tiveram alta, aumentando para 12.713 as pessoas consideradas recuperadas da doença.

Neste momento, o país conta com 674 casos ativos, mantém 127 óbitos, três dos quais por outras causas e dois doentes transferidos, de um total de 13.557 casos positivos acumulados desde 19 de março, dia em que foi registado o primeiro caso na ilha da Boa Vista.