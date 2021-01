Portugal regista 6.923 casos e 252 mortes por Covid-19 em apenas 24h

25/01/2021 13:30 - Modificado em 25/01/2021 13:30

Dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 25 de janeiro.

© Reuters

Portugal contabilizou, nas últimas 24 horas, 252 óbitos e 6.923 infetados por Covid-19, revelou esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com esta atualização, Portugal passa a contabilizar, desde o início da pandemia, 643.113 contágios e 10.721 mortos.

Em comparação com o dia de ontem, verifica-se, assim um aumento de 1,09% no número de infetados e 2,41% no de vítimas mortais associadas ao novo coronavírus.

Assim sendo, neste momento, Portugal tem 170.635 casos ativos, mais 1.405 que ontem.

Quanto aos recuperados, mais 5.266 pessoas diagnosticadas com Covid-19 receberam alta por parte das autoridades de saúde, elevando o número total de curados, desde o início da pandemia, para 461.757.

Ainda segundo a DGS, 6.420 doentes com Covid-19 estão hospitalizados, mais 303 do que na véspera, sendo que destes 767 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 23 do que no domingo.

Por regiões, o Norte permanece a zona do país mais afetada, contando desde o início da pandemia, com 286.319 casos (mais 1.975) e 4.131 mortos (mais 54). Segue-se, Lisboa e Vale do Tejo com 222.108 infetados (mais 3.111) e 3.986 óbitos (mais 113) e, depois, a zona Centro, com 90.357 contágios (mais 1.043) e 1.821 vítimas mortais (mais 56).

Já o Alentejo, reporta 22.385 casos (mais 390) e 556 mortos (mais 21) e o Algarve soma 15.326 infetados (mais 261) e 172 óbitos (mais sete).

No que diz respeito às regiões autónomas, os Açores contabiliza 3.260 contágios (mais 31) e 22 vítimas mortais e a Madeira reporta 3.358 casos (mais 112) e 33 mortos, mais um do que ontem.

