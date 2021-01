“Mizeria Spiritual” é novo single Ga Da Lomba com Zeca Nha Reinalda

24/01/2021 23:49 - Modificado em 24/01/2021 23:49

O artista musical e ativista social cabo-verdiano Ga Da Lomba, lança o seu novo single com a participação de Zeca Nha Reinalda, intitulada “Mizeria Spiritual.

De acordo com comunicado, este single está “fundida numa dimensão intelectual profunda que somente os homens e mulheres Africanos podem compreender e falar”.

E que sob o “triste e sofrido choro expressado pela voz do Rei do Funana, que representa a dor, mágoas e as injustiças cometido contra um povo que durante séculos de opressão lutou severamente para sua liberdade”, a música “Mizeria Spiritual” traz a tona, o trágico contexto histórico do povo Africano, que sofreu e ainda sofre com sequelas da escravatura, que duma abundância de “espiritualidade hoje caminha para uma Miséria de Espiritualidade”.

Nesse sentido, a Música “Mizeria Spiritual”, segundo a mesma fonte, é problematizada pelas ações desencadeadas a partir da escravatura, que é traduzida na contemporaneidade como capitalismo exacerbado, colonização, globalização, neocolonialismo, neoliberalismo, colonialidade, machismo, autoritarismo, racismo, intolerâncias, etc.

Tal problemática, refere o documento é considerada e levantada pelo Ga Da Lomba, como ponto central de alienação do indivíduo, que segundo um dos trecho de letra da Música afirma que: “Na abundância de água, tolos ta morri de sede”.

“Metodologicamente e no intuito de frear tais problemáticas, Ga da Lomba entende que a solução está centralizada na educação e organização, voltado para afirmação identitária, corroborando com ideia de alguns líderes Africanos e Afros-Americanos, tais como: Haile Selassie, Muammar al-Kaddafi, Marcus Garvey, Malcom X e Martin Luther King”, sublinha.