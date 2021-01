Adesão dos votantes de Portugal em Cabo Verde superou todas as eleições anteriores

24/01/2021 23:42 - Modificado em 24/01/2021 23:42

Em Cabo Verde funcionaram duas mesas de voto, uma na Praia com cerca de 2.400 eleitores, dos quais 300 são da ilha do Sal e outra no Mindelo com cerca de 1.300 inscritos.

De acordo com o Secretário da Embaixada e encarregado da Secção Consular de Portugal em Cabo Verde, Tiago de Brito Penedo, o processo eleitoral na mesa de voto da Embaixada de Portugal na Cidade da Praia, para as eleições do Presidente da República de Portugal, bateu o recorde de afluência às urnas de todas as eleições anteriores.

Com o número de votantes a superar os 10 por cento, “algo muito difícil de acontecer em votações no estrangeiro”, explicou à Inforpress, Tiago de Brito Penedo, que é também presidente da Comissão de Recenseamento de Portugal em Cabo Verde.

Um aumento justificado pelo facto de no país, conseguir-se circular livremente, com condições de meteorologia diferentes, “o que pode ter motivado os votantes a virem até as urnas”, esclareceu.

Brito Penedo, garantiu ainda que foram respeitadas todas as restrições impostas pela pandemia da covid-19 e que foram respeitadas todas as indicações da Direcção-Geral de Saúde (DGS).

Mais de 10,8 milhões de eleitores foram chamados a escolher o novo Presidente da República portuguesa, sendo sete os candidatos.

As projecções a nível de Portugal apontam para a reeleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa com 55 a 62% de votos, o que inviabiliza a segunda volta que seria disputada a 14 de Fevereiro.

Para o sufrágio deste domingo estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que nas eleições presidenciais de 2016.