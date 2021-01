Governo lança Website “Travel Cabo Verde”

24/01/2021 23:34 - Modificado em 24/01/2021 23:34

“Travel Cabo Verde” é uma plataforma digital, a ser lançado pelo governo de Cabo Verde, que visa a identificar e selecionar grupos de interesse, seguir preferências e promover conteúdos de forma mais direcionada a custos bastantes inferiores.

Criada pelo Ministério do Turismo e Transportes em parceria com o NOSI (Núcleo Operacional da Sociedade de Informação) e colaboração do Ministério da Saúde e Segurança Social, a referida plataforma vai ser apresentada esta segunda-feira.

Conforme uma nota de imprensa, “o Governo de Cabo Verde considera que os canais de informação digital são hoje um veículo de comunicação incontornável, capaz de abranger um maior número de alvos, dispersos por países e continentes”.

Os projetos que vão fazer parte deste grupo são provenientes de todos os pontos do país e dirigidos aos mais variados públicos-alvo e cujos produtos digitais vão ser lançados com o conceito de mínimo necessário, com a tecnologia tornando tudo mais eficiente.