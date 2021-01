Paulo Rocha anuncia para próximos dias o início das obras da esquadra de Monte Sossego

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, comunicou que as obras da esquadra de Monte Sossego deverão arrancar nos próximos dias.

Paulo Rocha fez estas declarações em São Vicente, onde presidiu o ato oficial do Dia do Município, garantindo que todos os passos já foram dados e que o início das obras deverá ocorrer nos próximos dias.

De recordar que, o Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação procedeu ao lançamento, no mês de Maio de 2020, do concurso público de empreitada de construção da esquadra policial do Monte Sossego, a zona mais populosa da ilha.

O prazo de execução da obra está estabelecido em oito meses, a contar da data da consignação da mesma, sendo que o preço proposto da empreitada não pode exceder o preço base de 68 milhões de escudos.

Neste momento, a ilha de São Vicente tem o Comando Regional, e ainda as esquadras de Monte Sossego, que funciona em edifício alugado, e de Fonte Inês, em edifício próprio construído de raiz.