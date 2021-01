Thierry Graça regressa a Portugal para reforçar baliza do Amora FC

24/01/2021 21:31 - Modificado em 24/01/2021 21:31

O guarda-redes internacional cabo-verdiano Thierry Graça, depois de uma passagem pelo Chipre, regressou novamente a Portugal para representar o Amora FC do Campeonato de Portugal.

Depois de uma época ao serviço do Doxa Katokopias da primeira liga cipriota, o guarda redes, de 25 anos, foi anunciado como reforço do Amora Futebol Clube que milita no Campeonato de Portugal.

De realçar que em Portugal o guardião, natural da ilha de São Vicente, já representou os juniores e equipa B do Sport Lisboa e Benfica, e ainda o Estoril Praia. Thierry Graça conta ainda com uma passagem pelo Orlando City dos Estados Unidos.