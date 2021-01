Covid-19: Cabo Verde registou 5 mortes, 108 novos casos e 120 recuperados durante o fim-de-semana

24/01/2021 21:14 - Modificado em 24/01/2021 21:14

O país registou 5 mortes e 108 casos positivos de COVID-19 e 120 recuperados durante o último fim-de-semana. Este domingo (24), foi o mais crítico com 75 novos casos e 3 mortes, enquanto no sábado, os dados apresentados pelo Ministério da Saúde reportam 33 novos casos e 2 mortes.

Depois de ontem o país ter registado duas mortes na ilha de Santiago, sendo uma na Praia e uma em São Lourenço dos Órgãos, este domingo houve mais três mortes provocadas pela covid-19, com a ilha de Santiago a ter novamente dois óbitos, sendo um em São Miguel e um em São Salvador do Mundo. A ilha de São Vicente registou, hoje, mais um óbito. Cabo Verde tem agora 127 mortes e 3 por outras causas.

Depois de no sábado o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ter divulgado mais 33 novos casos, o registo deste domingo ascendeu para 75. Dos 33 novos casos de sábado, 15 pertencem a ilha de São Vicente. Os restantes casos são de Tarrafal de Santiago (4), Santa Catarina de Santiago (5), São Lourenço dos Órgãos (1), São Filipe do Fogo (1) e Mosteiros (7).

Dos 75 casos reportados este domingo, 34 pertencem à cidade da Praia, São Vicente (24), Ribeira Grande de Santiago (3), Santa Catarina (8), São Miguel (1), Tarrafal de Santiago (2) e São Salvador do Mundo (3).

Com estes novos 108 casos positivos diagnosticados o número de casos acumulados aumentou para 13.489.

Ainda referente a este fim-de-semana, o Ministério da Saúde anunciou 120 recuperados, subindo para 12.710 o total de recuperados a nível nacional. O país tem neste momento um total de 647 casos ativos e 2 transferidos.