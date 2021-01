Fernando Elísio Freire não recomenda retoma das atividades desportivas na ilha de São Vicente

22/01/2021 22:11 - Modificado em 22/01/2021 22:11

Tendo em conta o estado atual da pandemia, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, desaconselha a retoma das atividades desportivas na ilha de São Vicente.

A indicação foi feita em declarações à imprensa, na cidade da Praia, onde aconselhou a retoma nas outras ilhas, com excepção de São Vicente, que está em estado de calamidade.

“Nas ilhas que estão em estado de contingência as atividades desportivas podem ser retomadas de forma regulada. O Governo já criou todas condições para o início das atividades desportivas, mas a realização dos campeonatos não é responsabilidade do Governo”.

Nisto garantiu que compete ao Governo, através do IDJ, “criar as condições a nível legal, sanitárias e logísticas, e exigir o seu cumprimento para que a saúde pública seja defendida”, vincando que agora cabe às federações fazer um calendário e articular com o Governo, de modo a que as normas sanitárias sejam cumpridas.