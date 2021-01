Paulo Rocha: “O Governo tem aprovado estruturantes projetos para o desenvolvimento de São Vicente”

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu durante o ato oficial das celebrações de mais um aniversário do Município de São Vicente, que o “Governo tem aprovado estruturantes projetos para o desenvolvimento de São Vicente” e que o “esforço e compromisso são para transformar a ilha num palco de inovação tecnológica”.

Paulo Rocha, que presidiu a sessão solene que decorreu na Câmara Municipal, assegurou que pese embora os tempos de “incerteza” decorrentes da pandemia da covid-19 que o mundo enfrenta, a ilha iniciou um “acelerado processo de transformação e modernização, abriu-se, desenvolveu-se e projetou-se como nunca”.

“Evidenciaram-se dinâmicas fortes nos pilares centrais da governação nacional, com investimentos estratégicos, dinamização cultural, desenvolvimento da economia, coesão social, infraestruturação e uma ilha referência no investimento privado” sustentou.

Para o ministro, o compromisso do Governo e os esforços são para “transformar São Vicente num palco de inovação tecnológica e artística”, numa referência no setor da saúde e educação especializada, num espaço de produção e utilização de energias renováveis.

“São Vicente é uma ilha segura, exemplo de toda a criação de sinergias entre o turismo, o mar e a cultura, num modelo de economia marítima e numa plataforma inquestionável no sistema de transportes marítimo e internacional e logística portuária nas rotas internacionais” enfatizou.

Nesta linha, o ministro vincou que o Governo tem aprovado “estruturantes projetos para o desenvolvimento de São Vicente, nas diferentes áreas”, como a “aprovação do Master Plan do turismo, o que estimula o desenvolvimento acentuado da imobiliária turística, com quatro hotéis na marginal da baía, Salamansa Resort, dois resorts em Santa Filomena e o Floating Music Hub do Mindelo”, entre outros grandes projetos apontados por Paulo Rocha.

“Não obstante todas as realizações, o Governo está ciente do potencial da ilha, e por isso continuamos firmes e empenhados a trabalhar para objetivos e metas de crescimento económico, para o emprego, para o aumento do rendimento das famílias, e consequente redução da pobreza e para a melhoria dos indicadores socioeconómicos da ilha” salientou.

A pandemia, segundo Paulo Rocha, está a travar o crescimento da ilha, mas de acordo com o mesmo assim que a situação sanitária permitir, outros “importantes projetos serão retomados em São Vicente”.

“O desenvolvimento do município e a qualidade de vida dos munícipes exigem reflexão permanente, mas de forma franca e sem quaisquer complexos. Efetivamente, São Vicente sabe quais são as suas necessidades, qual o rumo que quer tomar e o sentido de compromisso que isso exige” referiu.

Por fim, Paulo Rocha, apelou à “criação de espaços de diálogo e de negociação política” que vão de encontro às aspirações da população e dos imperativos do desenvolvimento da ilha.