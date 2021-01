Covid-19: Cabo Verde regista mais 74 novos casos com destaque para São Vicente com mais 32 infetados

22/01/2021 21:04 - Modificado em 22/01/2021 21:04

Cabo Verde registou hoje mais 74 casos novos casos confirmados do novo coronavírus, com destaque para São Vicente com 32 casos, aumentando para 13.381 o total de casos acumulados a nível nacional, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social em comunicado.

Conforme o comunicado os 74 novos casos resultaram de 829 amostras analisadas nas últimas 24 horas nos laboratórios nacionais. São Vicente continua a ser o principal foco da doença no país, contabilizando, agora, 277 casos ativos da doença.

A ilha de Santiago teve o registo de 29 novos infetados, sendo 23 diagnosticados na cidade da Praia, 3 em Ribeira Grande, 1 no concelho de Santa Catarina, 1 em São Miguel e 1 em Santa Cruz.

O Maio teve mais 6 infetados, ao passo que o Fogo teve mais 5 novos casos, sendo 3 em Santa Catarina e 2 nos Mosteiros. Santo Antão registou mais 2 casos nas últimas 24 horas, ambos no concelho do Porto Novo.

Segundo o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas, 73 foram dadas como recuperadas da doença, elevando para 12.590 os recuperados no país, que tem agora 664 casos ativos.

Com esta atualização de dados, o país mantém 122 óbitos, sendo 3 por outras causas e 2 transferidos para os seus países de origem. Cabo Verde tem um total de 13.381 casos acumulados.