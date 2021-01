Guarda redes Fredson Ramos “Fock” recebe reconhecimento de Messi

O guarda-redes internacional cabo-verdiano, Fredson Ramos Tavares “Fock”, que alinha neste momento no Batuque FC, faz parte da lista dos guardiões que Leo Messi, bateu o recorde mundial de mais golos marcados em jogos oficiais ao serviço de um clube.

O jogador do Batuque que por muitos anos representou a seleção nacional, foi o único guarda-redes cabo-verdiano que sofreu golos do craque argentino, tendo sido batido por uma vez numa partida relativa à Taça do Rei de Espanha, disputado a 10 de Novembro de 2010, e por isso receberá um reconhecimento por parte do atleta.

Para celebrar o recorde mundial batido recentemente por Leo Messi, o de mais golos marcados em jogos oficiais ao serviço de um clube (644), a cervejeira norte-americana Budweiser resolveu fazer chegar 644 garrafas (o número de golos) aos 160 guarda-redes que foram batidos pelo argentino.

Cada garrafa tem um rótulo diferente e corresponde a um golo. Diego Alves, guarda-redes do Flamengo que defrontou Messi em Espanha pelo Almería e pelo Valência, é a maior vítima: vai receber 21 garrafas. Atrás dele estão Gorkairaizoz (18) e Iker Casillas, que foi batido pelo craque do Barcelona em 17 ocasiões em duelos entre clubes.

Há também portugueses na lista de ofertas. Agora no Leixões, Beto encabeça a lista portuguesa: vai receber nove garrafas.

Jan Oblak (dez), Gianluigi Buffon e Kepa são alguns dos guarda-redes que já receberam edições exclusivas da garrafa.