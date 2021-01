Frescomar aguarda “com expetativa” resposta da União Europeia a Cabo Verde

21/01/2021 23:19 - Modificado em 21/01/2021 23:19

O adjunto do presidente do Conselho de Administração da Frescomar, Manuel Monteiro, assegurou esta quinta-feira, que a União Europeia deverá anunciar na sexta-feira ao governo de Cabo Verde o parecer sobre a renovação do contrato de derrogação das normas de origens.

Uma resposta pela qual os responsáveis da conserveira dizem aguardar com “muita expectativa”, e com um desfecho positivo que deve evitar o despedimento de trabalhadores da empresa, isto depois de se terem reunido esta semana, com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia e o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga.

“Tivemos um encontro com o Governo onde nos foi dito que a União Europeia prometeu dar uma resposta até sexta-feira, e, neste momento, aguardamos com muitas expectativas para poder resolver a situação da empresa”, vincou a mesma fonte, citada pela Rádio Pública.

Ainda esta semana, recorde-se, o Sindicato da Indústria, Comércio e Serviços (SICS) avançou que a conserveira iria despedir 380 trabalhadores, caso o contrato de derrogação das normas de origem entre Cabo Verde e a União Europeia não fosse renovado. Facto que Manuel Monteiro desvaloriza, ao afirmar que a empresa não fez estas ameaças.

“Não ameaçamos e não seguimos este caminho que estão a propalar na comunicação social. Há uma situação, nós já conversámos com o Governo e neste momento estamos a aguardar a resposta que nos foi prometida até sexta-feira, inclusive, não estamos a produzir. Ontem foi feriado e aproveitámos para parar a fábrica e retomar a produção na segunda-feira”.

Anualmente, a Frescomar vive constrangimentos devido ao contrato de derrogação das normas de origens, pelo que a direção da empresa subscreve a proposta de se resolver esta situação nos termos do acordo de pescas que Cabo Verde tem com a UE. Proposta que o Governo já tem em mãos para análise.