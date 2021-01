Cerca de 120 pessoas resgatadas perto da Líbia por navio de ONG francesa

Cerca de 120 pessoas foram resgatadas hoje ao largo da costa da Líbia pelo navio da organização humanitária SOS Méditerranée, o ‘Ocean Viking’, anunciou a diretora da ONG francesa, Sophie Beau.

“Cerca de 120 pessoas foram colocadas a bordo do ‘Ocean Viking’ no final da manhã” de hoje, disse Sophie Beau, explicando que os migrantes estavam a bordo de uma canoa sobrecarregada, a 36 milhas náuticas (cerca de 66 quilómetros) da costa da Líbia.

Entre as pessoas resgatadas encontram-se mulheres e crianças, incluindo um bebé de um mês, acrescentou a diretora da SOS Méditerranée.

O ‘Ocean Viking’, parado há cinco meses em Itália, onde as autoridades impuseram trabalhos de recuperação, voltou ao mar, em Marselha, em 11 de janeiro.

“Estávamos há poucos dias na área, onde está muito mau tempo, e assim que houve uma janela de melhoras, houve uma saída” de uma canoa, referiu Beau.

A diretora da SOS Mediterrâneo mostrou-se “muito preocupada com as pessoas que atualmente estão no mar, em condições de inverno ainda mais perigosas do que as do costume”.

Na terça-feira, o naufrágio de um barco de migrantes na costa da Líbia provocou a morte de pelo menos 43 pessoas, segundo a ONU.

O ‘Ocean Viking’ é atualmente o único navio de ajuda de uma Organização Não Governamental (ONG) na região, de acordo com Sophie Beau, que explicou que os restantes barcos foram “bloqueados pelas autoridades italianas, tal como tinha sido o ‘Ocean Viking'”.

Os migrantes provenientes de vários países saem principalmente da Tunísia e da Líbia para chegar à Europa através da Itália, cujas costas são as mais próximas.

No total, mais de 1.200 migrantes morreram em 2020 no Mediterrâneo, a grande maioria na chamada rota central — que é a que usa a Itália -, de acordo com números contabilizados pela Organização Internacional para as Migrações.

