Novo Governo dos EUA propõe à Rússia extensão de acordo nuclear

21/01/2021 20:46 - Modificado em 21/01/2021 20:46

O novo Governo dos Estados Unidos vai propor à Rússia uma extensão de cinco anos do tratado New START, que limita o número de armas nucleares estratégicas dos EUA e da Rússia, anunciou hoje Washington.

© Getty Images

Oconselheiro de segurança nacional do Presidente Joe Biden, Jake Sullivan, deverá transmitir ainda hoje esta proposta de extensão ao embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov.

O tratado vai expirar em 05 de fevereiro e é o último acordo remanescente que limita as armas nucleares dos EUA e da Rússia, depois de ter sido assinado, em 2010, pelo Presidente norte-americano, Barack Obama, e pelo Presidente russo, Dmitri Medvedev, para limitar cada país a instalar um máximo de 1.550 ogivas nucleares.

O Presidente Donald Trump criticou fortemente o acordo, alegando que ele colocava os Estados Unidos em desvantagem, e propôs a criação de um novo tratado com a Rússia, mas incluindo a China, o que Pequim rejeitou de imediato.

Durante a campanha presidencial para as eleições de 03 de novembro, o democrata Joe Biden, que tomou posse como Presidente dos EUA na quarta-feira, disse ser favorável à extensão do New START, até que seja encontrada uma nova solução.

Ainda hoje, o secretário-geral da NATO apelou aos Estados Unidos e à Rússia para prolongarem um importante acordo sobre armas nucleares, antes que expire, e para que depois o alarguem à China e a mais armas.

“Não devemos ficar numa situação sem limites de ogivas nucleares e o New START expirará em alguns dias”, explicou Jens Stoltenberg, em declarações a jornalistas, em Bruxelas.

Por Lusa