Andebol: Leandro Semedo nomeado para melhor lateral esquerdo da 1ª Liga de Espanha

21/01/2021 17:18 - Modificado em 21/01/2021 17:18

O jogador internacional cabo-verdiano, lateral do Ademar León está entre os nomeados para melhorar lateral esquerdo da primeira volta da Liga Asobal.

O capitão do combinado nacional, que recentemente esteve ao serviço da seleção no Mundial do Egipto, tendo jogado contra a Hungria, o único disputado pela nossa seleção.

O jogador que já representou em Portugal o Porto Andebol, concorre ao prémio com Ponciano, do Incarlopsa Cuenca, e Antonio Garcia do BM Granollers.