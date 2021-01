Jovane Cabral herói na meia-final da Taça da Liga de Portugal sai do campo em lágrimas

20/01/2021 17:27 - Modificado em 20/01/2021 17:27

Foto: Miguel Nunes/ASF

O Sporting venceu esta terça-feira o FC Porto, por 2-1, nas meias-finais da Taça da Liga, que decorreu em Leiria, sendo Jovane Cabral, natural de Assomada de Santiago o grande herói dos “Leões”, que carimbaram presença na final da prova.

O FC Porto marcou já na reta final do jogo por Marega, num lance que resultou de uma ação individual do avançado maliano e de um remate enrolado, mas que levou o caminho da baliza e quase fazia a diferença neste clássico.

Quando tudo parecia encaminhado para a derrota dos lisboetas, Jovane Cabral, que entrou já na segunda parte, empatou, num grande remate e com a bola a bater no poste antes de entrar na baliza.

Depois do empate o mesmo Jovane Cabral marcou o segundo em cima do apito final do árbitro e colocou o Sporting na final da Taça da Liga, ficando à espera do outro finalista, que sairá do SC Braga-Benfica agendado para esta quarta-feira.

O extremo cabo-verdiano, no final da partida saiu do campo envolto em lágrimas, após ter recebido o carinho de todos os seus companheiros e equipa técnica, isto depois de ter passado por um período afastado dos relvados devido a lesão.

Jovane Cabral recorde-se chegou ao Sporting proveniente do Grémio Nhagar de Santiago Norte, em 2014.