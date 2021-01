Primeiro-Ministro aponta julho como mês para finalização das obras do Centro para Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha

20/01/2021 17:08 - Modificado em 20/01/2021 17:08

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, avançou que as obras do Centro para a Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha deverão ser finalizadas no próximo mês de julho, cumprindo assim o calendário previsto.

Numa visita efetuada às obras esta quarta-feira, o PM ressalvou que o centro em Ribeira de Vinha vai ser dotado de todos os equipamentos, mobiliários e toda a estrutura para funcionar e estará, na altura própria, em condições para arrancar.

Orçado em 125 mil contos, Ulisses Correia e Silva, salientou que “não é só construir, mas é fazer funcionar bem”.

Já em termos das obras do Centro Ambulatorial, orçadas em 300 mil contos, afirmou que está seguindo o seguindo o seu ritmo, visto que o tempo de construção é de dois anos e meio, denotando que os investimentos feitos na Saúde, que é um sector prioritário para o Governo, por mexer com as pessoas, economia, confiança e, particularmente, para dar uma mensagem de força às pessoas nessa pandemia.

“São demonstrações que estamos a investir forte na saúde em São Vicente, para responder às necessidades da população da ilha, mas também porque a saúde é prioritária para o Governo. Mexe com a vida das pessoas, a economia e a confiança” concluiu.