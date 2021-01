Arlindo do Rosário: “Não há mudança de estratégia, mas esta está sendo afinada e ajustada ao contexto da ilha de São Vicente”

20/01/2021 16:53 - Modificado em 20/01/2021 17:09

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, garantiu hoje que o encontro mantido ontem entre as entidades de Saúde e diversas outras forças da sociedade civil, foi “muito importante”, fundamentalmente, “para congregar esforços e engajar todos os parceiros”, vincando que não haverá mudança de estratégia ao combate que tem sido feito.

Declarações de Arlindo do Rosário, proferidas na visita efetuada hoje, juntamente com o PM, ao Centro para a Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, sustentando que a reunião sobre a covid-19 promovida pela Delegacia de Saúde entre as entidades de Saúde e diversas outras forças da sociedade civil, serviu também “para melhorar a comunicação, considerada agora fundamental”.

Segundo a mesma fonte, não há mudança de estratégia, mas esta está sendo “afinada e ajustada ao contexto da ilha de São Vicente”.

Por sua vez, o primeiro-ministro aproveitou para apelar mais uma vez às pessoas para se protegerem e seguirem as regras sanitárias.

“Temos de baixar os níveis de transmissão aqui em São Vicente, que estão ainda relativamente altos, mas estamos confiantes de que iremos conseguir”, observou Ulisses Correia e Silva, para quem é preciso “juntar as forças”.

De realçar que até ontem São Vicente contabilizava 316 casos ativos de covid-19.