Brava: Continuam suspensas buscas para recuperar corpos dos pescadores

20/01/2021 17:10 - Modificado em 20/01/2021 17:10

Continuam suspensas, até que o mar apresente alguma melhoria, as buscas para encontrar os outros dois corpos dos pescadores desaparecidos na madrugada desta terça-feira, no mar dos Ilhéus do Rombo

Segundo informações avançadas à imprensa pelo comandante da Esquadra Policial da Brava, Higor Almeida, as buscas encontram-se suspensas desde terça-feira, 19, por volta das 16 horas, período em que foi resgatado um dos corpos.

A mesma fonte informou que quanto aos dois outros corpos, no período de manhã da terça-feira foram avistados, mas o mar revolto impediu a chegada dos mergulhadores para fazerem o resgate, acabando por desaparecer depois.

Em relação à continuidade das buscas, comunicou que segundo informações obtidas através dos pescadores que se encontram nos Ilhéus do Rombo, hoje o mar está mais revolto, com fortes ondulações e má visibilidade.

Nisto, referiu que as mesmas poderão ser retomadas na quinta-feira, caso o tempo apresentar melhorias. De recordar que foi resgatado o corpo de um dos indivíduos conhecido por Júlio, natural da ilha do Fogo e conforme informações policiais, ainda se encontram desaparecidos os corpos de “Nelo, da ilha Brava” e “Escaldada, do Fogo”, nomes pelos quais eram conhecidos.