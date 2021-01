Brava: Resgatado corpo de um dos três pescadores desaparecidos nos Ilhéus do Rombo

19/01/2021 23:45 - Modificado em 19/01/2021 23:45

A equipa de resgate que se encontra nos Ilhéus do Rombo na tentativa de recuperar os corpos dos pescadores desaparecidos esta madrugada conseguiu resgatar o corpo de um dos três pescadores, conhecido por Júlio.

De acordo com informações avançadas pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, o comandante da Esquadra Policial da Brava, Higor Almeida, explicou que após horas de tentativas conseguiram resgatar um dos corpos, conhecido por Júlio, da ilha do Fogo, mas que ainda não foi possível obter mais informações sobre a identificação do mesmo.

Segundo a mesma fonte, a equipa de resgate já se encontra a caminho da ilha Brava com o corpo, que será transportado para a ilha do Fogo “daqui a instantes” no navio Praia d´Aguada que se encontra no cais da Furna.

Sobre os outros dois corpos, “Nelo, da ilha Brava” e “Escaldada, do Fogo”, nomes pelos quais eram conhecidos, Higor Almeida avançou que os corpos foram avistados nesta manhã, mas com o mar revolto não foi possível chegar ao local e estes acabaram por desaparecer.

O oficial da PN realçou que o grupo de resgate é constituído pela equipa policial afecta ao Destacamento da Polícia Marítima da Furna, membros da Protecção Civil e mergulhadores que sempre colaboram com a equipa em situações do tipo.

No entanto, o Ministério da Economia Marítima, já emitiu uma nota de pesar da “triste notícia” do desaparecimento físico dos pescadores vítimas de um naufrágio durante a faina da pesca nos Ilhéus do Rombo na madrugada de hoje. “Neste momento de dor e luto, o Ministério da Economia Marítima e todos os seus colaboradores, apresentam às famílias enlutadas a sua mais profunda solidariedade por estas irreparáveis perdas, desejando muita força neste doloroso momento, em que as palavras se apequenam” conclui.