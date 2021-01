Janira Hopffer Almada: “A nível dos transportes marítimos a situação em Cabo Verde está dramática”

19/01/2021 23:47 - Modificado em 19/01/2021 23:47

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, sustenta que ao nível dos transportes marítimos a situação em Cabo Verde “está dramática” e que a cada dia que passa, ouve-se uma notícia que dá conta que mais um navio avariou e que por isso temos menos ligações marítimas entre as ilhas.

“Infelizmente, e como qualquer cidadão destas nossas ilhas, fico preocupada quando, todas as semanas, a nossa Nação é surpreendida por algum constrangimento com os navios, e, ainda mais apreensiva, quando constato a redução da frota da empresa concessionária para metade” começa por dizer a presidente do maior partido da oposição numa publicação na sua página oficial do Facebook.

JHA garante que como cabo-verdiana, considera ser “preocupante estarmos, constantemente nesta instabilidade nas ligações marítimas”, depois de se ter prometido, ao povo cabo-verdiano, uma “solução” que seria “ligar e unificar as ilhas, trazendo barcos novos, rápidos e bem equipados, para melhor servir o País”.

“Hoje, constatamos que, como temíamos, a empresa a quem o actual Governo concessionou a ligação interilhas, afinal não tinha nem know-how, nem capacidade financeira, e, como tal, não estava em melhores condições do que os Armadores Nacionais para ter essa Concessão” vinca a líder do PAICV.

Por este facto lamenta que a empresa que opera neste momento, esteja a fazê-lo com apenas metade da frota, “mesmo utilizando navios que existiam e estavam aqui antes de se fazer a concessão”.

“Estou com todos quantos, como nós alertaram, desde o início, para a má condução e para a péssima gestão deste processo de concessão! Somos um País de Ilhas! Não podemos estar, ao mesmo tempo, com essa situação dramática nos Transportes Marítimos e nos Transportes Aéreos!” salienta. Por fim, garante que os transportes são “estratégicos” para o nosso País, por isso, aponta que a definição da política de transportes é “responsabilidade do Governo da República”.