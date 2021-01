Covid-19: PM exorta mindelenses a reforçarem medidas de prevenção

19/01/2021 15:32 - Modificado em 19/01/2021 15:32

Devido ao aumento exponencial do número de casos positivos de covid-19 nos últimos tempos em São Vicente, o primeiro-ministro exortou hoje aos mindelenses para reforçarem as medidas de prevenção e de proteção, e deixou uma “palavra de apreço” às autoridades sanitárias da ilha que estão na linha da frente do combate.

Para Ulisses Correia e Silva, este alerta não serve apenas para os sanvicentinos, mas também para todos cabo-verdianos, de que este “combate ainda não está vencido” e é preciso que “todos dêm a sua colaboração”. “Porque é sobretudo um ato de cidadania de coisas simples que alteram o nosso padrão de vida, mas que são necessárias serem feitas” realçou.

Aos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate, como médicos, enfermeiros, pessoal técnico e auxiliar do Hospital Baptista de Sousa, o Serviço Nacional de Saúde Pública e dos serviços privados de saúde, o PM deixou uma “palavra de apreço”.

“Encararam com determinação este combate à covid-19. Têm demonstrado, apesar das vulnerabilidades próprias de um país como Cabo Verde, que estão à altura dos desafios” concluiu.