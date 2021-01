Brava: Polícia localiza corpos dos três pescadores desaparecidos mas mar revolto dificulta acesso dos mergulhadores

19/01/2021 15:02 - Modificado em 19/01/2021 15:02

Foto: Inforpress

A equipa policial que se encontra em diligências nos ilhéus do Rombo para resgate dos pescadores desaparecidos esta madrugada já localizaram os três corpos, mas o mar está a dificultar o acesso dos mergulhadores ao local.

De acordo com informações avançadas pela Agência Cabo-verdiana de Notícias, o comandante da Esquadra Policial da Brava, Higor Almeida, sustentou que no mar encontra-se a equipa policial afecta ao Destacamento da Polícia Marítima da Furna, membros da Protecção Civil e mergulhadores que sempre colaboram com a equipa em situações do tipo.

Higor Almeida realçou que está em constante contacto com a equipa que se encontra na diligência e, assim, vai actualizando as informações.

De realçar que estes pescadores foram aos ilhéus do Rombo para a faina da pesca e naufragaram.

Um pescador da ilha Brava que se encontrava no ilhéu alertou, esta manhã, as autoridades marítimas depois de ter encontrado uma embarcação de pesca danificada, mas não avistou os três pescadores em questão.

Os pescadores da ilha do Fogo, assim como da ilha Brava, deslocam-se com frequência aos ilhéus do Rombo para faina pesqueira, embora se trate de uma reserva integral onde as pessoas deviam ir mediante autorização das autoridades ligadas ao Ambiente.