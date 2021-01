Cabo Verde recebe pela primeira vez uma reunião da Assembleia Geral da UFOA

18/01/2021 15:03 - Modificado em 18/01/2021 15:03

O nosso país vai receber pela primeira vez uma Assembleia Geral da União de Futebol da África Ocidental (UFOA), que se realiza nos dias 22 e 23 de janeiro na cidade da Praia.

Trata-se da primeira Assembleia Geral Ordinária dessa organização regional que se realiza em Cabo Verde. A referida contará com a presença de todos os presidentes das Federações da chamada União Zonal, nomeadamente, Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Libéria e Serra Leoa, para além de Cabo Verde.

Para além dos presidentes e respetivos secretários-gerais, estão, também, confirmadas as presenças do presidente interino da CAF, Oumari Constant, e o director de Desenvolvimento da FIFA, Verón Mosengo.

Recorde-se que o presidente em exercício da UFOA é Antoine Souare, da Guiné Conacry e o diretor executivo é o cabo-verdiano Gerson Melo.

Da agenda dos trabalhos constam, entre outros assuntos, a aprovação da ata da última Assembleia Geral, Aprovação do Orçamento de funcionamento para 2021, Apreciação do Relatório de Atividades de 2020 e Apreciação do plano estratégico 2020 / 2023.