Covid-19: Arlindo do Rosário garante que situação epidemiológica de São Vicente vai ser analisada

18/01/2021 14:57 - Modificado em 18/01/2021 14:57

O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, de visita à ilha, assegurou hoje que devido a situação epidemiológica de São Vicente, haverá um encontro com as entidades sanitárias da ilha para uma nova avaliação.

Arlindo do Rosário garantiu que este encontro com o Sistema Nacional de Protecção Civil em São Vicente, será realizado no decorrer desta semana, para de novo se fazer uma avaliação da pandemia na ilha, que tem tido um aumento exponencial do número de casos.

“É preciso fazer de novo uma nova avaliação da situação. Mas felicitar a todos pelo combate que tem sido travado de engajamento e profissionalismo. Esta é uma situação que está a acontecer um pouco por toda a parte” realçou o ministro da Saúde.

No entanto, Arlindo do Rosário sustentou que a população “deve ajudar”, porque não é somente a saúde que está sendo afligida por esta pandemia, mas também a parte económica e social que está sendo “muito afectada”.

“Acredito que a população irá contribuir e que isso irá acontecer” concluiu.