Com três navios inoperacionais Cabo Verde InterIlhas reduz ligações domésticas

17/01/2021 14:11 - Modificado em 17/01/2021 14:11

Devido a limitações operacionais simultâneas de alguns navios da frota a CVInterIlhas, anuncia que haverá, nos próximos dias, redução de algumas ligações marítimas, passando a companhia a realizar menos viagens semanais do que o habitual.

De acordo com uma nota divulgada, a empresa assegura que a paragem para reparação dos três navios, quase em simultâneo, “obriga a empresa a utilizar de forma mais racional possível os recursos disponíveis para poder garantir o serviço mínimo em todo o país que será normalizado nos próximos dias”.

“A CVInterilhas assegura que está envidando todos os esforços na reparação e na reposição da regularidade, previsibilidade e segurança de sempre” avança a mesma fonte.

Neste sentido, pede “desculpas aos seus passageiros pelos eventuais transtornos”, contando com a “compreensão e colaboração de todos os utentes”.

De realçar que neste momento a companhia está a operar somente com os navios Chiquinho BL que ligas as ilhas de São Vicente e Santo Antão e ainda o navio Praia d´Aguada, que faz ligações entre as ilhas de Santiago/Brava/Fogo/Maio, São Nicolau/São Vicente.

Já os navios Interilhas, Kriola e Liberdadi estão inoperacionais neste momento, o que leva a empresa a reduzir as ligações marítimas domésticas.