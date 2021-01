Primeiro-Ministro inaugura Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa

17/01/2021 13:53 - Modificado em 17/01/2021 13:53

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugura, na terça-feira, 19, o Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa (HBS), que vai acolher doentes oriundos principalmente das ilhas do Barlavento.

Através de uma nota de imprensa enviada ao NN, o executivo clarifica que o Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa é resultado de uma parceria entre o Governo de Cabo Verde e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, com o intuito de evitar a evacuação de doentes para o exterior do país, para a realização de hemodiálise.

A mesma nota revela que se trata de um investimento do Governo em cerca de 210 mil contos, com a participação do Instituto português em cerca 36 por cento (%) do custo total.

“Comporta em termos de capacidade de tratamento, 19 postos normais, três especiais com possibilidade de dialisar, num turno, e 35 doentes”, lê-se na nota que informa ainda que “parte importante da infra-estrutura conta com recursos humanos, que se dividem entre médicos especialistas (um nefrologista, um internista e um clínico geral), enfermeiros (15) e ajudantes de serviços gerais”.

O Centro de Hemodiálise do HBS irá acolher doentes oriundos principalmente das ilhas do Barlavento, cuja estimativa corresponde a 40% do número total de doentes de hemodiálise no País.

Este domingo, 17, Ulisses Correia e Silva participa da celebração do Dia do Médico, num dos hotéis do Mindelo.