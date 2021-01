Andebol: Cabo Verde falha jogo com Alemanha devido a mais dois casos positivos de covid-19

17/01/2021 13:23 - Modificado em 17/01/2021 13:23

Continua muito difícil a vida da seleção de Cabo Verde no Mundial de andebol do Egito, visto que este sábado foram notificados mais dois casos positivos de covid-19 em jogadores, pelo que não tem o número mínimo para inscrever na ficha de jogo com a Alemanha.

Depois de quase ter sido impedida de viajar para o Egito devido a um surto de covid-19 durante o estágio que realizou na Nazaré, a seleção cabo-verdiana estreou-se na competição na sexta-feira, mas após a derrota diante da Hungria foram detetados mais dois casos positivos em jogadores e isso impedirá os Tubarões azuis de entrarem em campo neste domingo frente à Alemanha.

Isto porque a seleção de Cabo Verde só conseguiu viajar com 11 jogadores e, de acordo com os regulamentos da Federação Internacional de Andebol (IHF), as seleções têm de apresentar no mínimo 10 jogadores na ficha de jogo.

Acontece que com os dois novos casos, restam apenas nove jogadores com testes negativos o que resultará, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Andebol, numa derrota por falta de comparência (10-0) na partida deste domingo.

A federação informou, entretanto, que os dois novos casos são de jogadores que já tinham testado positivo no início de janeiro, tendo apresentado testes negativos para entrar no Egito.

Existia ainda a possibilidade de chamar dois jogadores da lista de pré-convocados, mas terão de apresentar testes negativos e pelo que não é provável que haja jogadores para completar a lista em tempo oportuno.