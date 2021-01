Covid-19 em Cabo Verde: Mais um óbito e 125 novos casos dos quais 69 em São Vicente

17/01/2021 13:12 - Modificado em 17/01/2021 13:12

Cabo Verde registou, este sábado, 16, mais um óbito e 125 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 69 em São Vicente que se transformou, há vários dias, no novo foco principal de transmissão da doença. Pelos dados divulgados pelo Ministério da Saúde a situação pandémica continua crítica no arquipélago.

As estatísticas oficiais mostram tendência de que a pandemia do novo coronavírus está a entrar numa fase ascendente quando são processadas muitas amostras pertencentes às ilhas mais críticas, como Santiago com destaque para Praia, do Fogo, Santo Antão e São Vicente.

Em comunicado o Ministério da Saúde de Cabo Verde informou que os laboratórios de virologia analisaram 1.032 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 125 deram resultado positivo para a covid-19.

Dos novos casos positivos, 69 foram contabilizados no concelho de São Vicente, que se tornou no novo principal foco de transmissão local da doença.

Já na ilha de Santiago foram contabilizados 26 novos casos, dos quais Praia (20), que teve o registo de mais uma morte provocada pela covid-19, Santa Catarina (2), São Miguel (2), Santa Cruz (1) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Na ilha do Fogo foram diagnosticados mais 7 casos no concelho de Mosteiros. Em Santo Antão foram registados 14 infetados, sendo a Ribeira Grande (5) e Porto Novo (9). O Maio teve mais 7 novos infetados, ao passo que a ilha do Sal contabiliza mais 2 casos.

Segundo a mesma fonte, nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 80 pessoas, aumentando para 12.134 os doentes considerados recuperados.

Com os dados deste sábado, Cabo Verde aumentou para 12.901 casos positivos acumulados desde 19 de março, dos quais dois transferidos para o país de origem, 119 óbitos, sendo 3 por outras causas e tem neste momento 643 casos ativos.