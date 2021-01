Covid-19: São Vicente regista mais três óbitos e recorde diário com 92 novos casos

15/01/2021 19:52 - Modificado em 15/01/2021 19:52

São Vicente registou esta sexta-feira, 15, mais 3 óbitos, o 14º provocado pela covid-19, num dia com mais 92 novos casos da doença, passando a ter agora 266 casos ativos. Nas últimas 24 horas, na ilha, 39 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

A ilha registou hoje mais 92 novos casos da doença, o maior número registado em 24 horas na ilha desde que foi notificado o primeiro caso a 3 de abril a uma cidadã de nacionalidade chinesa, passando a ilha a ter agora 266 casos ativos da doença.

O Ministério da Saúde, no seu comunicado, notificou que o país registou, nas últimas 24 horas, 112 novos casos de covid-19, sendo que para além dos 92 casos notificados em São Vicente, a ilha de Santiago teve mais 8 novos infetados, sendo 4 na Praia, 1 em São Domingos, 1 em São Miguel e 2 em Santa Cruz.

A ilha do Fogo um novo caso no concelho dos Mosteiros. Santo Antão também com mais 7 novos casos, dos quais 6 no Porto Novo e 1 em Ribeira Grande. Já ilha do Maio teve mais 4 novos infetados.

Nas últimas 24 horas houve ainda mais 65 altas, elevando para 12.054 doentes recuperados no país. Cabo Verde tem neste momento 599 casos ativos, 118 óbitos, três por outras causas, de um total de 12.776 casos acumulados.