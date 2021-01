Discotecas nas ilhas em situação de contingência já podem abrir mas somente para consumo de bebidas e de refeições leves

15/01/2021 15:41 - Modificado em 15/01/2021 15:41

Ao contrário de São Vicente, onde as restrições são agravadas pela situação de calamidade da Covid-19, as restantes oito ilhas habitadas têm as medidas restritivas suavizadas. Por exemplo, as discotecas já podem abrir portas, mas em sistema “loung”. A dança ainda está proibida.

As discotecas, clubes de dança e pub dance que há dez meses estão fechados, podem agora converter as suas actividades em ‘loung’ bar (de consumo de bebidas e de refeições leves), mas as actividades de dança continuam a ser vedadas, podendo apenas funcionar com música ao vivo.

Ainda, o Governo entendeu alterar o quadro de normas aplicáveis aos eventos e actividades artísticas e culturais no que tange a lotação dos espaços e definiu que a duração dos eventos não poderá exceder duas horas.

“Assim, quando realizados em espaços abertos a lotação máxima passa a ser de 70 por cento (%) dos lugares sentados e quando realizados em espaços fechados a ocupação máxima passa para 50% dos lugares sentados”, disse, lembrando que é necessário dar o devido distanciamento mínimo obrigatório nos lugares sentados fixos.

O Governo autorizou ainda a abertura dos parques de diversão nas ilhas em situação de contingência.

Relativamente às medidas que vão manter-se, destacou a realização das actividades públicas, desportivas e recreativas fora do quadro regulamentar, e ainda se mantém restritivas as actividades de convívio em residências particulares e de actividades religiosas.

É permitido também que as atividades balneares em todo o País se mantenham possível das 06:00 às 18:00, com o devido distanciamento. Todas essas medidas vigoraram por um período de 30 dias.