Utentes passam a pagar 200/250 escudos no Banco de Urgência

15/01/2021 13:19 - Modificado em 15/01/2021 17:00

Os atendimentos no Banco de Urgência de adultos e crianças ocorrem mediante o pagamento de 200 escudos diurno e 250 escudos noturno, respetivamente, sendo o mesmo valor a pagar para a inscrição no banco de urgência da maternidade para mulheres não grávidas.

Por sua vez os internamentos, o bloco operatório, a cirurgia de catarata oscilam entre 2.000 e os 5.200 escudos, enquanto os exames desde 150 escudos, cartão de primeira consulta 100 escudos, cartão infantil e de saúde da mulher 200 escudos, tomografia axial computadorizada (TAC) 4.000 escudos, citologia 1.200 escudos, biopsia (BAAF) 1.200 escudos, estudo histológico 3.200 escudos, outros atendimentos 150 escudos.

De realçar que as taxas moderadoras que incidem sobre as prestações de cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nas consultas, realização de exames complementares e nos serviços de atendimento foram alteradas.

Crianças até os 5 anos, mulheres grávidas no âmbito do atendimento pré-natal, utentes com incapacidade igual ou superior a 60%, doadores, bombeiros, reclusos, ex-combatentes, utentes vulneráveis economicamente e dependentes inscritos no Cadastro Social Único (CSU), estão dispensados do pagamento.

Também estão isentos da cobrança das taxas moderadoras nas consultas de planeamento familiar e actos complementares prescritos, no tratamento das doenças crónicas, tuberculose, quimioterapia de doenças oncológicas, insuficiência renal, saúde mental, ainda atendimento às vítimas de Violência Baseada no Género, tratamento de alcoólicos crónicos e toxicodependentes, vacinação no programa Nacional de Vacinação e atendimento em serviço de urgência.

Nesta óptica os doentes têm de apresentar o cartão de inscrição no CSU válido, caderno de infância ou de mulher no caso de grávida, atestado de incapacidade, cartão de doador ou documento comprovativo ou de identificação de Combatente da Pátria.