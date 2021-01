Andebol: Sanvicentinos ansiosos pela estreia dos “Tubarões Azuis” no Mundial e acreditam numa “boa prestação”

14/01/2021 23:41 - Modificado em 14/01/2021 23:41

A seleção cabo-verdiana de andebol, estreia-se esta sexta-feira, 15, pela primeira vez na fase final do Campeonato do Mundo da modalidade, pelo que os mindelenses estão “ansiosos” e acreditam numa “boa prestação” mesmo com os problemas enfrentados devido a covid-19.

Apesar de neste momento a nossa seleção se deparar com um surto de covid-19, o que impede seis jogadores, assim como o treinador principal, um dos treinadores adjuntos, um fisioterapeuta e um membro federativo que estão infetados de estarem no jogo desta sexta-feira frente à Hungria, os adeptos estão motivados e acreditam que os jogadores aptos têm condições de fazer uma boa prova.

“É claro que os atletas que não podem estar, pelo menos neste primeiro jogo, vão fazer falta, mas acredito a cem por cento de que aqueles que vão entrar em campo farão de tudo para que possamos entrar na prova a vencer” diz João da Cruz.

Para este adepto a selecção de andebol foi aquela que mais dignificou o nosso país em 2020, pelo que augura uma “boa prestação” dos “Tubarões Azuis” na prova rainha do andebol mundial.

Para Carlos Nascimento, apesar de a nossa selecção estar muito desfalcada será uma oportunidade outros atletas mostrarem o seu valor. “Foram os nossos maiores embaixadores em 2020, e não tenho dúvidas que tudo vão fazer para nos dar uma alegria. Estou muito ansioso para ouvir o hino nacional” vaticina.

“Mostramos mais uma vez a nossa resiliência, porque algumas selecções desistiram, mas nós mantivemo-nos firmes na nossa caminhada. São uns verdadeiros heróis e merecem todo o nosso apoio. Espero que os outros jogadores possam recuperar brevemente e dar o seu contributo nos jogos que ainda faltam” sustenta Márcia.

De realçar que os dez integrantes da selecção cabo-verdiana de andebol, infectados com covid-19 em Portugal, serão este sábado, 16, submetidos a novos testes, para eventual deslocação ao Egito, para se juntarem à comitiva crioula no 27º Campeonato do Mundo.

O jogo com a Hungria, a contar para a jornada primeira do Grupo A, realiza-se esta sexta-feira às 18:30, estando a segunda partida, a ser disputada frente a Alemanha, marcada para às 16:00 do dia 17, para terminar a primeira fase, no confronto com o Uruguai em jogo que se realiza às 16:00 do dia 19 de Janeiro.

Cabo Verde afigura-se como uma das 32 seleções do mundo qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo do andebol em sénior masculino.

O Mundial de Andebol 2021 arrancou esta quarta-feira, 13, com a vitória dos anfitriões, o Egipto, frente aos sul-americanos do Chile.