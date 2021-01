Forças Armadas comemoram 54º aniversário sem atividades devido a covid-19

14/01/2021 23:32 - Modificado em 14/01/2021 23:32

As Forças Armadas de Cabo Verde comemoram, esta sexta-feira, 15 de janeiro, 54 anos ao serviço do povo cabo-verdiano. Para assinalar o dia, foram agendados cerimónias nos Comandos da Primeira, Segunda e Terceira Regiões Militares.

Em nota de imprensa, enviada aos órgãos de comunicação social, dá conta que as actividades comemorativas do 54º aniversário das Forças Armadas de Cabo Verde prevêm apenas a realização de uma cerimónia nos três comandos do país, devido a pandemia da covid-19 que assola o nosso país.

O Ato Central este ano será no Comando da 2ª Região Militar e terá início às 10h00, sendo que nos outros Comandos Regionais as referidas cerimónias serão realizadas no mesmo horário, como adianta a mesma fonte.

As Forças Armadas têm na defesa do meio ambiente, no combate à insegurança e na proteção de instalações críticas e disponibilidade em servir, a tempo integral, o seu país, e, igualmente no desporto.