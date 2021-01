Covid-19: Mais 72 casos em Cabo Verde, a maioria em São Vicente

14/01/2021 18:55 - Modificado em 14/01/2021 18:56

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, Cabo Verde registou nas últimas 24 horas um total de 72 novos casos de infeção por SARS-CoV-2. A maioria dos casos registou-se em São Vicente.

São Vicente lidera a lista de concelhos com mais novos casos confirmados, com 29 novas infeções.

Segue-se o concelho da Praia com 18 novos casos. Ainda em Santiago foram registados mais 11 novas infecções, sendo 8 no município de Santa Catarina e São Domingos, São Miguel e Santa Cruz com um cada.

No Fogo, Santa Catarina registou 5 novos casos de covid-19, enquanto o concelho de Mosteiros teve mais 3 infetados. Em Porto Novo foram confirmados 2 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e na ilha do Maio há o registo de mais 4 casos.

Segundo o Ministério de Saúde, os novos casos foram diagnosticados a partir de 776 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país.

Por outro lado as autoridades sanitárias dão conta de mais 89 pacientes que receberam alta nas últimas 24 horas. As altas dizem respeito a Ribeira Grande de Santo Antão 2, Porto Novo 5, São Vicente 58, Maio 11, São Miguel 3, Santa Cruz 2, São Filipe 2 e Mosteiros.

Com os números de hoje, Cabo Verde passa a somar um total acumulado de 12.664 casos de covid-19, desde 19 de Março, dos quais 555 permanecem activos. Há 115 óbitos associados à doença e 11.989 pacientes são dados como recuperados. Segundo o boletim epidemiológico, há registo de 3 óbitos por causas externas e 2 doentes transferidos para os seus países de origem.