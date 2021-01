JMN anuncia, ainda este mês, candidatura à Presidência da República

14/01/2021 18:27 - Modificado em 14/01/2021 18:27

José Maria Neves vai anunciar, dentro de dias, a sua candidatura à Presidência da República para as eleições de 17 de outubro deste ano, e a comunicação ao país deverá ser feita num ato público que a equipa do antigo primeiro-ministro está a preparar “com uma forte carga de cidadania e sem grandes conotações partidárias”.

“Queremos que esta candidatura tenha de facto a independência que lhe permita afirmar-se como realmente supra-partidária, e que os apoios a este nível apareçam naturalmente no momento certo e sem comprometer os seus fundamentos”, explicou José Maria Neves ao jornal Notícias do Norte.

O futuro candidato deixa, assim, poucas dúvidas quanto às suas intenções de vir a substituir Jorge Carlos Fonseca no Palácio do Plateau, e não renega o seu passado de dirigente e militante do PAICV, “coisa que toda a gente sabe e conhece”, sem que isso impeça “a construção de um projeto presidencial credível” e bem vista aos olhos de toda a sociedade cabo-verdiana.

José Maria Neves deverá ser o 3º candidato a anunciar a sua corrida ao cargo de Presidente da República. Já o fizeram Hélio Sanches e Carlos Veiga, ambos da esfera do Movimento para a Democracia.