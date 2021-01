Praia: Apresentação mensal na PJ a mãe e filha suspeitas de tráfico de drogas

14/01/2021 16:11 - Modificado em 14/01/2021 16:11

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou como medidas de coação, a apresentação mensal nas instalações da Polícia Judiciária (PJ), a duas mulheres, mãe e filha, de 65 e 30 anos, acusadas da prática de tráfico de estupefacientes.

De acordo com informações avançadas pela PJ, as duas mulheres foram detidos em flagrante delito, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) – Brigada Interna, no dia 11 de Janeiro em uma residência, na localidade de Pensamento, na Cidade da Praia, com “uma certa” quantidade de cannabis.