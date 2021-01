Ministro de Educação garante que escolas estão a funcionar na normalidade

14/01/2021 14:05 - Modificado em 14/01/2021 14:05

O ministro da Educação Amadeu Cruz, que se encontra de visita à ilha de São Vicente, garante que apesar do aumento de casos de covid-19 na ilha, até ao momento as escolas estão a funcionar na normalidade.

Em declarações para a imprensa depois de uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, o ministro da Educação, frisou que “não há qualquer problema com o funcionamento das escolas”, acreditando que a situação não se altere.

O mesmo diz trazer ainda uma mensagem de “solidariedade” aos pais, encarregados de educação e a comunidade educativa, pelo esforço que têm feito desde a retoma das aulas presenciais o que tem contribuído para a normalidade que reina no momento.

O mesmo avançou que tem havido muito diálogo entre a direção nacional de Saúde e a direção nacional de Educação, e tem marcado para finais deste mês um encontro para passar em revista as normas de proteção à covid-19 impostas pelas autoridades sanitárias. “Não quer dizer que vá haver alguma alteração” pontuou.

Em São Vicente, Amadeu Cruz ainda reunirá com os coordenadores concelhios para abordar questões relacionadas com a estabilização do sistema educativo no contexto da pandemia, a conclusão e consolidação da reforma do ensino básico, as perspetivas da implementação da reforma do ensino secundário no ano letivo 2021/2022, bem como a gestão dos recursos humanos.