Covid-19: Casos ativos aumentam em São Vicente com mais 53 infetados

14/01/2021 13:44 - Modificado em 14/01/2021 13:44

A ilha de São Vicente tem neste momento 245 casos ativos do novo coronavírus, depois de ter contabilizado esta quarta-feira, 13, mais 53 pessoas infetadas em 297 amostras analisadas.

Num momento que as atenções epidemiológicas da covid-19 em Cabo Verde estão agora centradas na ilha de São Vicente, que regista o maior foco da doença no país, os números não param de aumentar.

De acordo com as autoridades sanitárias da ilha, todas as zonas registam casos activos de infecção, que ocorreram sobretudo pelas festas realizadas durante a quadra festiva e que contribuíram para o actual quadro epidemiológico.

De realçar que, já por duas vezes, o delegado de Saúde em São Vicente veio manifestar-se preocupado com a situação epidemiológica em São Vicente, ilha que na última semana registou mais de 220 casos de infeção por SARS-CoV-2.

Nisto, Elísio Silva pediu que seja decretado o estado de calamidade, para que se possa travar a propagação da infeção. São Vicente tem neste momento 1.207 casos acumulados de covid-19, ainda 950 recuperados e 11 óbitos a lamentar.