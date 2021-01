Chega para lá… Chega

14/01/2021 00:33 - Modificado em 14/01/2021 00:33

Na sequência da reportagem da SIC que revelou que Caesar DePaço, apontado como financiador do Chega, era cônsul de Cabo Verde na Florida assistiu- se da parte do governo, após a demissão do ministro dos Negócios Estrageiros, a um chega para lá ao Chega.

O primeiro-ministro foi o primeiro a usar do chega para lá ao afirmar “Há uma coisa que tenho que deixar clara. Nem este Governo, nem o partido que o apoia [Movimento para a Democracia, MpD], têm alguma relação de afinidade ou simpatia com partidos do tipo do Chega, em Portugal, nem partidos de lógica ideológica similar”.

Mas em resposta foi a vez de, em comunicado, a direção nacional do Chega, partido racista e xenófobo da extrema direita portuguesa, dar um chega para lá ao Governo de Cabo Verde. “O Governo de Cabo Verde deveria sobretudo preocupar-se com a razão pela qual tantos jovens cabo-verdianos são obrigados a emigrar para Portugal e outros países da União Europeia, muitas vezes sem quaisquer condições ou perspetivas, porque no seu país não encontraram um Governo capaz de dar soluções”.

No meio destes chegas para lá, Caesar DePaço recebeu também o seu chega para lá e foi exonerado do cargo de Cônsul de Cabo Verde na Florida. No meio de tanto chega para lá está o ex -ministro de Negócios Estrangeiros que não esperou levar um chega para lá do cargo devido a vontade de “poupar Cabo Verde ao desgaste provocado pela associação de um cônsul honorário à extrema-direita portuguesa.”