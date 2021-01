Covid-19: Cabo Verde regista mais 73 novos casos, destaque para São Vicente com mais 41 infetados

12/01/2021 19:59 - Modificado em 12/01/2021 19:59

Cabo Verde registou hoje mais 73 casos novos casos confirmados do novo coronavírus, com destaque para São Vicente com 41 casos, aumentando para 12.506 o total de contaminações a nível nacional, anunciou o Ministério da Saúde e Segurança Social em comunicado.

A ilha de São Vicente, neste momento o foco da doença no país, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, com estes 41 casos registados passa a ter 235 casos ativos da doença.

A ilha de Santiago teve o registo de 11 novos infetados pela covid-19, sendo 10 diagnosticados na cidade da Praia e 1 no concelho de Santa Catarina.

Já o Fogo teve mais 6 novos casos, sendo 2 em Santa Catarina, 3 em São Filipe e 1 nos Mosteiros.

O Maio teve mais 11 infetados, ao passo que Santo Antão registou mais 4 casos nas últimas 24 horas, sendo 2 no concelho do Porto Novo e 2 em Ribeira Grande.

Nas últimas 24 horas o país teve ainda mais 22 altas, elevando para 11.815 os recuperados no país, que tem agora 571 casos ativos. Com esta atualização de dados, o país contabiliza 115 óbitos, sendo 3 por outras causas e 2 transferidos para os seus países de origem. Cabo Verde tem um total de 12.506 casos acumulados.