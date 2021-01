Resgatados sete pescadores em embarcação à deriva a 30 milhas de São Vicente

12/01/2021 19:38 - Modificado em 12/01/2021 19:38

Foi resgatado com sucesso, esta terça-feira, 11, uma embarcação de pesca com sete pescadores a bordo. A embarcação, de nome “Regina”, encontrava-se à deriva, devido a uma avaria a 30 milhas de São Vicente.

De acordo com um comunicado emitido pela Guarda Costeira, o alerta foi dado, via telefone, por volta das 06:45 de terça-feira pela Estação Costeira ao Operador de Serviço do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento – JRCC.

Conforme a mesma fonte, a embarcação tinha largado de São Vicente no dia 09 de janeiro, por volta das 13 horas, rumo a Santiago, mas após ter percorrido cerca de 30 milhas náuticas sofreu danos nas máquinas, ficando à deriva.

Nisto, explica que a aeronave de patrulhamento marítimo, assumiu a coordenação da operação de busca e salvamento, tendo acionado os navios na proximidade, sendo que o Navio Chikuma, que se encontrava mais próximo no local, de pronto se deslocou para tentar o resgate, tendo alcançado a embarcação com 7 tripulantes cerca de 3 horas depois.

“Por volta das 01:30 do dia 11 de janeiro, o navio Chikuma aproximou-se do Porto Grande, onde por razões de segurança não podia entrar e a embarcação Regina, utilizando a sua máquina que se encontrava limitada procedeu à entrada no Porto Grande. Com o auxílio da embarcação “Rei”, da Guarda Costeira, o navio Regina com a própria máquina atracou em segurança no Porto Grande, com os 7 elementos da tripulação sãos e salvos”, lê-se na nota.