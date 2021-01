Eleições Legislativas a 18 de abril e Presidenciais a 17 de outubro

12/01/2021 15:36 - Modificado em 12/01/2021 15:36

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou hoje que as eleições Legislativas serão realizadas no dia 18 de Abril e as eleições Presidenciais a 17 de Outubro.

A escolha desta data foi anunciada alguns dias depois do presidente Jorge Carlos Fonseca de se ter reunido com os partidos políticos, organizações da sociedade civil, a CNE assim como o Conselho da República.

Jorge Carlos Fonseca explicou que a data das Eleições Legislativas, não deveria coincidir com as manifestações religiosas da Igreja Católica, como a Páscoa e a Semana Santa. “Fiz uma avaliação e uma ponderação que é do interessa nacional. Foi uma escolha do equilibro na ponderação de todos os factores” explicou.

No entanto, garantiu que há forças políticas que gostariam que fosse antes e outros depois, mas todas as forças políticas ouvidas não queriam que fosse em datas religiosas.

Também explicou que estas datas visam dar espaço para que haja mais cabo-verdianos a aderir ao recenseamento aqui e na diáspora. Sendo que na diáspora, avançou, a situação é “mais preocupante” visto que em muitos países ainda não arrancou o processo de recenseamento.

“Pedir rapidez das entidades competentes para acelerar o processo de recenseamento, para que tenhamos mais pessoas a exprimirem a sua intenção de voto, que é um direito fundamental” pontuou.

A constituição cabo-verdiana autoriza o Presidente da República a efetuar um número máximo de dois mandatos de 5 anos, pelo que presidente Jorge Carlos Fonseca, eleito em 2011 e reeleito em 2016, não poderá concorrer à sua própria sucessão.

Com a marcação para 17 de outubro das presidenciais, fecha-se assim um ciclo eleitoral denso em Cabo Verde, que se iniciou em outubro de 2020 com as eleições Autárquicas.