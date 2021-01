Primeiro-ministro aceita demissão do MNE

12/01/2021 14:55 - Modificado em 12/01/2021 15:18

“O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa, Dr. Luís Filipe Tavares, pediu hoje ao Primeiro-Ministro a demissão dos cargos que vem desempenhando no Governo. O Primeiro-Ministro aceitou e apresentará, na sequência, a Sua Excelência o Presidente da República, o nome do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa” de acordo com comunicado enviado pelo governo à comunicação social.

Os motivos da demissão não foram explicados na nota do governo. Mas tudo indica que estará relacionado com a divulgação pela SIC de uma reportagem – A Grande Ilusão: cifrões e outros demónios – onde foi revelado a representação do país na Flórida, nos Estados Unidos, por um dos mais destacados membros e financiadores do partido de André Ventura. César de Paço foi nomeado, há alguns meses, Cônsul Honorário de Cabo Verde em Palm Coast, forjando-se, assim, uma relação formal e vinculativa deste nosso arquipélago àquela controversa figura da diáspora lusa nos EUA, com um passado ligado a um processo-crime julgado por contumácia.

Questionado sobre esta demissão o Presidente da República disse não querer comentar e que tinha estado reunido com o ministro pouco tempo antes da conferência de imprensa em que anunciou a data das eleições.