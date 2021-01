Basquetebol: Ivan Almeida destacado pela FIBA como um dos melhores jogadores da fase de qualificação para o Afrobasket 2021

O basquetebolista cabo-verdiano Ivan Almeida está entre os 10 melhores jogadores para a fase de qualificação para o Afrobasket 2021, que se realiza em fevereiro, avança a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

De acordo com o site do órgão máximo que gere o basquetebol a nível mundial, Ivan Almeida que participou de duas edições do AfroBasket (2009 e 2015) poderá estar na iminência de ter uma terceira participação.

Ivan Almeida que foi peça fundamental da selecção nacional, no Egito, na primeira fase do apuramento para o Afrobasket’2021, conforme a FIBA teve o registo de 37,8 minutos disputados por jogo.

“Por vezes Almeida parecia estar a remar contra a maré, visto que o short-handed Cabo Verde tinha apenas nove jogadores disponíveis devido a lesões de última hora que afectaram os planos de jogo da equipa. No entanto, emergir como um dos poucos jogadores a média de um duplo-duplo diz tudo sobre seu impacto nas eliminatórias” escreve a FIBA, salientando que o atleta teve uma média de 21 pontos, 10,3 ressaltos e 4,7 assistências.

Cabo Verde recorda-se, encerrou a sua participação no torneio de qualificação no Egipto com um saldo de uma vitória frente a Marrocos (80-73) e duas derrotas nos confrontos ao Egito (82-91) e Uganda (101-98).

De acordo com a calendarização, a segunda e decisiva fase de apuramento disputa-se em fevereiro de 2021, em país ainda por designar, com as mesmas quatro seleções. De momento tudo está em aberto já que se qualificam para a fase final do Afrobasket’2021 as três primeiras seleções de cada um dos grupos compostos por quatro equipas cada.