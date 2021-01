Adiada para quinta-feira a manifestação dos profissionais da Cultura

12/01/2021 14:08 - Modificado em 12/01/2021 14:08

A manifestação dos profissionais da cultura e do “show bizz” marcada para esta terça-feira, 12, a nível nacional foi adiada para o próximo dia 14, quinta-feira, avançou a organização.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao NN, a organização diz que em causa está a “estagnação do sector, e consequente impacto económico, que está paralisado há mais de 10 meses, sem nenhuma posição oficial das entidades competentes com medidas de mitigação do impacto da pandemia”.

A manifestação “Nu kre Trabadja – Cultura Sta de Luto” estende-se a todo o sector da Cultura de forma transversal, envolvendo também promotores e organizadores de eventos, DJs, responsáveis das discotecas entre outros agentes culturais que estão sem trabalhar desde março de 2020.

“Pretende-se, com esta manifestação, sensibilizar as autoridades e os cabo-verdianos, para a real dimensão desta indústria criativa e as consequências e impacto sócio-económico de um sector esquecido pelas entidades competentes. A Marcha dos Agentes Culturais de Cabo Verde é uma iniciativa independente e apartidária de apelo ao direito à dignidade, ao trabalho seguro e inclusão” diz a mesma fonte.

Os profissionais das artes cansados da falta de estratégia e iniciativa das autoridades e da tutela da Cultura para a retoma do sector, reuniram-se na quinta-feira, 7, e decidiram que irão fazer uma manifestação “bombástica”, a nível nacional, mais abrangente e com muito mais força do que a manifestação silenciosa que realizaram no dia 18 de outubro, dia da Cultura Cabo-verdiana.

A manifestação está marcada para às 16 horas desta quinta-feira, 14. Na cidade da Praia, a concentração será em frente ao Palácio do Governo. Em São Vicente, os manifestantes vão concentrar-se na Praça Dom Luís. Em Santo Antão, no Porto Novo, à frente da Câmara Municipal. Em São Nicolau – no Terreiro-Ribeira Brava. No Sal – Rua Pedonal em Santa Maria. Na Boa Vista – Cais Praia Diante e no Fogo na Praça 4 de Setembro.